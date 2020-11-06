«ЄС», «Слуга народу» та ще сім партій. Результати виборів до Львівської облради

Львівські обласній територіальній виборчій комісії знадобилося майже 12 днів, щоби підбити підсумки голосування до облради. Згідно із опублікованими результатами до неї пройшли дев’ять партій. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив член обласної ТВК Микола Щур.

«Йшла 12 доба безперервного засідання обласної виборчої комісії… 291 година знадобилася для того, щоб встановити результати виборів депутатів Львівської обласної ради… Але така реальність виборчого кодексу», – резюмував Микола Щур.

Отож, згідно із даними ТВК 5% бар’єр подолали 9 партій:

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«Європейська солідарність» – 30,82 % (238 132 голоси)

«Слуга народу» – 9,49 % (73 353)

«Самопоміч» – 8,71 % (67 266)

«Батьківщина» – 7,39 % (57 088)

«Голос» – 6,56 % (50 689 голосів)

«Свобода» – 6,05 % (46 721)

«Народний Рух України» – 5,8 % (44 808)

«Українська Галицька Партія» – 5,66 % (43 744)

«За майбутнє» – 5,24 % (40 485)

Додамо, що загалом у голосуванні взяли участь 772 616 осіб.

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Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

На Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%, у Львові ж явка становила майже 39%.

До Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Детальніше із переліком новообраних депутатів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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