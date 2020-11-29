Covid на Львівщині: лише у трьох районах не виявили нових хворих за добу

Коронавірус діагностували у 45 636 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 45 636 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1630 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 584.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидачівському, Дрогобицькому, Турківському та Старосамбірському районах, а також у Моршині, Трускавці та Бориславі.
COVID-19 виявили у:
- м. Львів – 19 517 (+165)
- Пустомитівський район – 4100 (+48)
- Яворівський район – 2476 (+26)
- Жовківський район – 2156 (+18)
- Сокальський район – 1950 (+30)
- Миколаївський район – 1782 (+32)
- Городоцький район – 1278 (+7)
- м. Дрогобич – 1189 (+19)
- Перемишлянський район – 1034 (0)
- Кам’янка-Бузького – 1013 (+19)
- м. Червоноград – 1003 (+16)
- Золочівський район – 847 (+17)
- Бродівський район – 710 (+22)
- Мостиський район – 658 (+12)
- Жидачівський район – 637 (0)
- Дрогобицький район – 621 (0)
- Самбірський район – 556 (+31)
- Стрийський район – 523 (+36)
- м. Стрий – 520 (+13)
- м. Самбір – 506 (+31)
- Радехівський район – 469 (+4)
- м. Борислав – 388 (0)
- Буський район – 372 (+3)
- Сколівський район – 366 (+19)
- м. Трускавець – 251 (0)
- м. Новий Розділ – 225 (+13)
- Старосамбірський район – 182 (0)
- Турківський район – 128 (0)
- м. Стебник – 132 (+1)
- м. Моршин – 47 (0)
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.
Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
Додамо, що Львівщина є другою в Україні областю за кількістю померлих від коронавірусу.
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Ольга Денисяка