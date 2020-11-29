Covid на Львівщині: лише у трьох районах не виявили нових хворих за добу

Коронавірус діагностували у 45 636 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 45 636 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1630 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 584.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидачівському, Дрогобицькому, Турківському та Старосамбірському районах, а також у Моршині, Трускавці та Бориславі.

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COVID-19 виявили у:

м. Львів – 19 517 (+165)

Пустомитівський район – 4100 (+48)

Яворівський район – 2476 (+26)

Жовківський район – 2156 (+18)

Сокальський район – 1950 (+30)

Миколаївський район – 1782 (+32)

Городоцький район – 1278 (+7)

м. Дрогобич – 1189 (+19)

Перемишлянський район – 1034 (0)

Кам’янка-Бузького – 1013 (+19)

м. Червоноград – 1003 (+16)

Золочівський район – 847 (+17)

Бродівський район – 710 (+22)

Мостиський район – 658 (+12)

Жидачівський район – 637 (0)

Дрогобицький район – 621 (0)

Самбірський район – 556 (+31)

Стрийський район – 523 (+36)

м. Стрий – 520 (+13)

м. Самбір – 506 (+31)

Радехівський район – 469 (+4)

м. Борислав – 388 (0)

Буський район – 372 (+3)

Сколівський район – 366 (+19)

м. Трускавець – 251 (0)

м. Новий Розділ – 225 (+13)

Старосамбірський район – 182 (0)

Турківський район – 128 (0)

м. Стебник – 132 (+1)

м. Моршин – 47 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що Львівщина є другою в Україні областю за кількістю померлих від коронавірусу.

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