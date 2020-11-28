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У п'яти районах Львівщини не виявили нових хворих на Covid

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 45 052 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 45 052 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1888 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 543.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Бродівському, Буському, Турківському, Самбірському та Старосамбірському районах, а також у Моршині, Новому Роздолі, Трускавці та Самборі.

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COVID-19 виявили у:

  • м. Львів – 19 352 (+275)
  • Пустомитівський район – 4052 (+36)
  • Яворівський район – 2450 (+24)
  • Жовківський район – 2138 (+30)
  • Сокальський район – 1920 (+6)
  • Миколаївський район – 1750 (+32)
  • Городоцький район – 1271 (+16)
  • м. Дрогобич – 1170 (+1)
  • Перемишлянський район – 1034 (+6)
  • Кам’янка-Бузького – 994 (+10)
  • м. Червоноград – 987 (+12)
  • Золочівський район – 830 (+1)
  • Бродівський район – 688 (0)
  • Жидачівський район – 637 (+2)
  • Мостиський район – 646 (+12)
  • Дрогобицький район – 621 (+1)
  • Самбірський район – 525 (0)
  • м. Стрий – 507 (+11)
  • Стрийський район – 487 (+10)
  • м. Самбір – 475 (0)
  • Радехівський район – 465 (+12)
  • м. Борислав – 388 (+2)
  • Буський район – 366 (0)
  • Сколівський район – 347 (+43)
  • м. Трускавець – 251 (0)
  • м. Новий Розділ – 212 (0)
  • Старосамбірський район – 182 (0)
  • Турківський район – 128 (0)
  • м. Стебник – 132 (+1)
  • м. Моршин – 47 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що Львівщина є другою в Україні областю за кількістю померлих від коронавірусу.

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