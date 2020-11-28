У п'яти районах Львівщини не виявили нових хворих на Covid

Коронавірус діагностували у 45 052 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 45 052 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1888 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 543.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Бродівському, Буському, Турківському, Самбірському та Старосамбірському районах, а також у Моршині, Новому Роздолі, Трускавці та Самборі.

Реклама партнерів

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 19 352 (+275)

Пустомитівський район – 4052 (+36)

Яворівський район – 2450 (+24)

Жовківський район – 2138 (+30)

Сокальський район – 1920 (+6)

Миколаївський район – 1750 (+32)

Городоцький район – 1271 (+16)

м. Дрогобич – 1170 (+1)

Перемишлянський район – 1034 (+6)

Кам’янка-Бузького – 994 (+10)

м. Червоноград – 987 (+12)

Золочівський район – 830 (+1)

Бродівський район – 688 (0)

Жидачівський район – 637 (+2)

Мостиський район – 646 (+12)

Дрогобицький район – 621 (+1)

Самбірський район – 525 (0)

м. Стрий – 507 (+11)

Стрийський район – 487 (+10)

м. Самбір – 475 (0)

Радехівський район – 465 (+12)

м. Борислав – 388 (+2)

Буський район – 366 (0)

Сколівський район – 347 (+43)

м. Трускавець – 251 (0)

м. Новий Розділ – 212 (0)

Старосамбірський район – 182 (0)

Турківський район – 128 (0)

м. Стебник – 132 (+1)

м. Моршин – 47 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що Львівщина є другою в Україні областю за кількістю померлих від коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.