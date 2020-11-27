Львівський лабораторний центр перестав робити хворим повторні ПЛР-тести

Відтепер Львівський обласний лабораторний центр більше не робитиме повторних ПЛР-тестів хворим на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця медзакладу Наталія Іванченко.

Наталія Іванченко уточнила, що в лабораторному центрі не робитимуть повторні ПЛР-тести, аби зафіксувати, що людина поборола коронавірус.

«Ми припинили повторне тестування для визнання людини одужалою. Лише поодинокі окремі випадки за клінічними показами. Тестуються люди з підозрілими або ймовірними випадками. Цілком логічно, що відсоток виявлених випадків зростає, тому що обстежуються хворі люди з клінічними ознаками хвороби», – написала вона.

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Водночас Наталія Іванченко вже наголошувала, що для підтвердження того, що хворий вже одужав від COVID-19, ПЛР-тест не потрібен.

Річ у тім, що навіть якщо після 14-денної ізоляції і лікування в організмі хворого все ще є вірус, то доза інфікування є мізерною. Така людина не становить загрози для інших.

Повторні дослідження методом ПЛР слід проводити лише тим людям, яких потрібно перевести в нековідний стаціонар або ж у клінічно важкому випадку.

Тим часом в обласному лабораторному центрі також відзначають: на Львівщині суттєво не більшає кількість проведених ПЛР-тестувань, а відсоток позитивних результатів стрімко росте і досяг уже 50% добових досліджень.

Так, за останню добу лабораторії на Львівщині провели 1967 ПЛР-тестів, позитивними виявились 898, тобто майже 46% від усіх досліджень.

Нагадаємо, нещодавно в уряді пообіцяли, що українці зможуть безкоштовно здавати ПЛР-тести у приватних лабораторіях.

У МОЗ говорили, що до кінця 2020 року в Україні робитимуть 75 тисяч ПЛР-тестів за добу. Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними.

Найбільша кількість ПЛР-тестувань, які вдавалось за добу зробити на Львівщині, – 2274 дослідження.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням. Як здати тест, не виходячи з дому, можна дізнатися ТУТ.

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