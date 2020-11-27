ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський лабораторний центр перестав робити хворим повторні ПЛР-тести

Наталя Дуляба

|

Відтепер Львівський обласний лабораторний центр більше не робитиме повторних ПЛР-тестів хворим на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця медзакладу Наталія Іванченко.

 

Наталія Іванченко уточнила, що в лабораторному центрі не робитимуть повторні ПЛР-тести, аби зафіксувати, що людина поборола коронавірус.

«Ми припинили повторне тестування для визнання людини одужалою. Лише поодинокі окремі випадки за клінічними показами. Тестуються люди з підозрілими або ймовірними випадками. Цілком логічно, що відсоток виявлених випадків зростає, тому що обстежуються хворі люди з клінічними ознаками хвороби», – написала вона.

Реклама партнерів

Водночас Наталія Іванченко вже наголошувала, що для підтвердження того, що хворий вже одужав від COVID-19, ПЛР-тест не потрібен.

Річ у тім, що навіть якщо після 14-денної ізоляції і лікування в організмі хворого все ще є вірус, то доза інфікування є мізерною. Така людина не становить загрози для інших.

Повторні дослідження методом ПЛР слід проводити лише тим людям, яких потрібно перевести в нековідний стаціонар або ж у клінічно важкому випадку.

Тим часом в обласному лабораторному центрі також відзначають: на Львівщині суттєво не більшає кількість проведених ПЛР-тестувань, а відсоток позитивних результатів стрімко росте і досяг уже 50% добових досліджень.

Так, за останню добу лабораторії на Львівщині провели 1967 ПЛР-тестів, позитивними виявились 898, тобто майже 46% від усіх досліджень.

Нагадаємо, нещодавно в уряді пообіцяли, що українці зможуть безкоштовно здавати ПЛР-тести у приватних лабораторіях.

У МОЗ говорили, що до кінця 2020 року в Україні робитимуть 75 тисяч ПЛР-тестів за добу. Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними.

Найбільша кількість ПЛР-тестувань, які вдавалось за добу зробити на Львівщині, – 2274 дослідження.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням. Як здати тест, не виходячи з дому, можна дізнатися ТУТ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...