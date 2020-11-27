COVID-антирекорд на Львівщині: за добу – майже 900 нових хворих

Станом на ранок 27 листопада на Львівщині виявлено 44 509 випадків COVID-19. Зокрема, за минулу добу на коронавірус захворіло 898 людей, що є абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 44509 осіб, з них у Львові – 19077. Одужати вдалося вже 28419 особам (+357 за минулу добу), по місту Львову – 12860. Водночас від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1209 померли (+14 за минулу добу), з них по місту Львову – 578.

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За добу на лікування поступило 36 пацієнтів, виписано – 23. У стаціонарах перебуває 587 пацієнтів, з яких у 409 – підтверджений коронавірус. В реанімації – 35 осіб, на апараті ШВЛ – 14 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 103 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 92 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 269 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 100 пацієнтів, у 4-тій лікарні – 3 пацієнти, у міському пологовому будинку – 20 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Як писав Львівський портал, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. А з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

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