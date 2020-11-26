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На Львівщині – знову понад 700 хворих за добу

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 26 листопада, коронавірус підтвердили у 43 611 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 737 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Так, станом на 26 листопада коронавірус на Львівщині підхопили вже 43 611 людей.

Протягом середи, 25 листопада, лабораторні центри провели 1749 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 737. Серед усіх нових хворих 419 осіб – це львів’яни.

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Зазначимо, що 25 листопада хворобу діагностували 824 мешканцям Львівщини, що є рекордним добовим показником в області.

У мерії кажуть, що черг у лабораторіях немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1195 людей (+12 за останню добу). Побороти недугу зуміли 28 062 пацієнти (+472 за минулу добу).

У стаціонарах Львова лікуються 580 пацієнтів, 409 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 35 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 13 осіб.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 101 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 93 пацієнти, в лікарні швидкої медичної допомоги – 259 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 105 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 3 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 19 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Як писав Львівський портал, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. А з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

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