За добу в Україні коронавірус забрав життя 138 людей

В Україні станом на ранок 22 листопада на коронавірус захворіло 624 744 особи. За минулу добу зафіксовано 12 079 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіло 624 744 особи. При цьому коронавірус вже забрав життя 10 951 людей (+138), побороли небезпечну недугу 286 917 хворих (+4 604).
За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 12 079 людей. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 59 006 випадків;
- Харківська область – 51 398 випадків;
- Львівська область – 40 879 випадків;
- Одеська область – 37 365 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 859 випадків;
- Чернівецька область – 31 034 випадки;
- Київська область – 30 342 випадки;
- Дніпропетровська область – 28 561 випадок;
- Рівненська область – 27 912 випадків;
- Хмельницька область – 26 227 випадків;
- Житомирська область – 26 154 випадки;
- Тернопільська область – 25 566 випадків;
- Запорізька область – 23 800 випадків;
- Сумська область – 22 612 випадків;
- Волинська область – 21 456 випадків;
- Закарпатська область – 21 368 випадків;
- Донецька область – 20 026 випадків;
- Полтавська область – 18 243 випадки;
- Черкаська область – 17 748 випадків;
- Вінницька область – 15 314 випадків;
- Миколаївська область – 14 957 випадків;
- Чернігівська область – 14 444 випадки;
- Херсонська область – 8 549 випадків;
- Луганська область – 5 666 випадків;
- Кіровоградська область – 4 258 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч. Своєю чергою у МОЗ наголошують, що медична система України не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу.
Раніше у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.
З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Також додамо, що з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та транспорті.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Соломія Головіна