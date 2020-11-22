За добу в Україні коронавірус забрав життя 138 людей

В Україні станом на ранок 22 листопада на коронавірус захворіло 624 744 особи. За минулу добу зафіксовано 12 079 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 624 744 особи. При цьому коронавірус вже забрав життя 10 951 людей (+138), побороли небезпечну недугу 286 917 хворих (+4 604).

За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 12 079 людей. Зокрема, захворіли 489 дітей та 375 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 59 006 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Київська область – 30 342 випадки;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Донецька область – 20 026 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Чернігівська область – 14 444 випадки;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Кіровоградська область – 4 258 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч. Своєю чергою у МОЗ наголошують, що медична система України не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу.

Раніше у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Також додамо, що з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та транспорті.

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