Медична система не витримає 30 тисяч хворих на COVID-19 в добу, – Степанов

Медична система України не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

«Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми будемо наполягати на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник – це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють у лікарню, то, я думаю, що показник майже 30 тисяч хворих на добу протягом певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему», – зазначив очільник МОЗ.

За словами Максима Степанова, можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на сьогодні становлять 75-80 тисяч. Станом на 20 листопада у лікарнях перебувало 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом «коронавірусна хвороба».

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«Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тисячу ліжок, то зараз ми говоримо про те, що до 75-80 тисяч в цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені», – уточнив Максим Степанов.

Водночас міністр підкреслив, що дотримання встановлених в країні протиепідемічних правил, зокрема передбачених карантином «вихідного дня», дозволить уникнути колапсу медичної системи і введення повного локдауну.

«Я абсолютно впевнений, і такої ж думки наші епідеміологи: якщо ми будемо дотримуватись заходів, введених в країні, ми зможемо уповільнити розповсюдження COVID-19. Якщо ми зупинимось на 12-13 тисячах нових випадків на добу, то наша система це витримає», – наголосив очільник МОЗ.

Зауважимо, що МОЗ розраховує, що карантин «вихідного дня» проявить свою ефективність через 14 днів після його запровадження з 14 листопада.

Як відомо, наразі в Україні на коронавірус захворіло 612 665 осіб. За минулу добу, 20 листопада, виявлено 14 580 нових випадків COVID-19, що є абсолютним рекордом.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Також додамо, що з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та транспорті.