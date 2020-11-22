Усі виборчі дільниці відкрились і працюють, – ЛМР

У Львові сьогодні, 22 листопада, проходить другий тур виборів голови Львівської ОТГ. За оперативними даними, всі виборчі дільниці у Львові відкрились і працюють. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у районних адміністраціях, станом на 08:30 год. виборчі дільниці у Львові відкрились, всі працюють.

У Франківському районі є 59 виборчих дільниць, з них 3 – спеціальні (в лікарнях). Район налічує 109 тис. 121 виборець.

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У Галицькому районі є 28 виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні (в лікарнях). Район налічує 39 тис. 452 виборці.

У Залізничному районі є 49 постійних виборчих дільниць (усі – загальні). Район налічує 103 тис. 355 виборців (з яких 820 голосують з дому).

У Сихівському районі налічується 60 постійних виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні (в медичних закладах). Загальна кількість виборців – 115 тис. 604 виборці.

У Личаківському районі є 50 виборчих дільниць, з яких 6 – спеціальні (в лікарнях). Загальна кількість виборців – 82 тис. 554.

У Шевченківському районі є 62 дільниці, з них 1 – спеціальна. Район налічує 121 тис 619 виборців (з яких 767 голосують з дому).

Як відомо, у другому турі за крісло мера змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

Нагадаємо, у першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.

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