ОСТАННІ НОВИНИ

Усі виборчі дільниці відкрились і працюють, – ЛМР

Соломія Головіна

|

У Львові сьогодні, 22 листопада, проходить другий тур виборів голови Львівської ОТГ. За оперативними даними, всі виборчі дільниці у Львові відкрились і працюють. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили у районних адміністраціях, станом на 08:30 год. виборчі дільниці у Львові відкрились, всі працюють.

У Франківському районі є 59 виборчих дільниць, з них 3 – спеціальні (в лікарнях). Район налічує 109 тис. 121 виборець.

Реклама партнерів

У Галицькому районі є 28 виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні (в лікарнях). Район налічує 39 тис. 452 виборці.

У Залізничному районі є 49 постійних виборчих дільниць (усі – загальні). Район налічує 103 тис. 355 виборців (з яких 820 голосують з дому).

У Сихівському районі налічується 60 постійних виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні (в медичних закладах). Загальна кількість виборців – 115 тис. 604 виборці.

У Личаківському районі є 50 виборчих дільниць, з яких 6 – спеціальні (в лікарнях). Загальна кількість виборців – 82 тис. 554.

У Шевченківському районі є 62 дільниці, з них 1 – спеціальна. Район налічує 121 тис 619 виборців (з яких 767 голосують з дому).

Як відомо, у другому турі за крісло мера змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

Нагадаємо, у першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...