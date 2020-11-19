ОСТАННІ НОВИНИ

У лікарнях Львова бракує кисневих концентраторів

Андрій Котенський

|

У лікарнях Львова є лише 277 кисневих концентраторів, а до середини грудня обіцяють ще 255 таких апаратів, які вкрай необхідні для лікування хворих на коронавірус у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як повідомила керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна, загалом у лікарнях міста вже облаштували 426 точок доступу до кисню, проте їх кількість постійно збільшують.

Зазначимо, що станом на середину листопада доступ до кисню на Львівщині мали лише 60% ліжок у стаціонарах.

Реклама партнерів

 

«По багатьох медзакладах вже розведена киснева мережа, але ми очікуємо на поставку деякого обладнання, яке потрібно під’єднати до централізованої кисневої системи», – відзначив Орест Чемерис.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Також у Львівській ОДА заявили, що готуються до погіршення ситуації з коронавірусом. Так, на Львівщині збираються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...