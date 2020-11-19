У лікарнях Львова бракує кисневих концентраторів

У лікарнях Львова є лише 277 кисневих концентраторів, а до середини грудня обіцяють ще 255 таких апаратів, які вкрай необхідні для лікування хворих на коронавірус у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомила керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна, загалом у лікарнях міста вже облаштували 426 точок доступу до кисню, проте їх кількість постійно збільшують.

Зазначимо, що станом на середину листопада доступ до кисню на Львівщині мали лише 60% ліжок у стаціонарах.

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«По багатьох медзакладах вже розведена киснева мережа, але ми очікуємо на поставку деякого обладнання, яке потрібно під’єднати до централізованої кисневої системи», – відзначив Орест Чемерис.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Також у Львівській ОДА заявили, що готуються до погіршення ситуації з коронавірусом. Так, на Львівщині збираються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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