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Готуємось до погіршення ситуації з коронавірусом, – головний медик Львівщини

Наталя Дуляба

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Згідно з прогнозами, захворюваність на COVID-19 лише зростатиме, тому на Львівщині збільшують кількість ліжок у стаціонарах, залучають додаткові лікарні та налагоджують кисневу мережу. Про це під час брифінгу у вівторок, 17 листопада, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Коронавірус діагностували вже 37 970 мешканцям Львівщині. За останню добу виявили 504 нових хворих, 146 осіб госпіталізували, а ще 934 людини скерували на самоізоляцію.

Тим часом у стаціонарах лікуються 1934 хворих на COVID-19, 143 із них перебувають у реанімації. До апаратів ШВЛ під’єднані 36 пацієнтів.

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Як зауважує Орест Чемерис, захворюваність буде зростати, якщо жителі області не будуть дотримуватись карантинних обмежень. Втім у ЛОДА вже готуються до погіршення ситуації з COVID-19.

«Згідно з прогнозами, епідемситуація буде погіршуватись, тобто ми маємо готуватись до погіршення. Говорити про пік захворюваності є зарано, але кількість пацієнтів буде збільшуватись, ще й зважаючи на сезонні захворювання. Ми маємо бути готові до залучення додаткових лікарень, до розгортання додаткових місць, щоб мати можливість забезпечити усіх стаціонарною медичною допомогою», – відзначив Орест Чемерис.

За його словами, у лікарнях Львівської області зараз активно працюють над розширенням кисневої мережі. Доступ до кисневих точок мають вже 67,3% ліжок, хоча норма, встановлена МОЗ, – мінімум 80% ліжок.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, госпіталізація хворих на коронавірус на Львівщині суттєво зросла на початку листопада. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Зважаючи на ситуацію з захворюваністю, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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