На Львівщині ще 651 людина захворіла на коронавірус

Станом на ранок, 19 листопада, коронавірусом на Львівщині захворіло 39229 людей. За останню добу зафіксовано 652 новий випадок та 15 осіб померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 год. на Львівщині підтверджено 39229 випадків інфікування коронавірусом (з них по місту Львову — 16690), 1109 — летальні (з них по місту Львову — 501). За вчорашню добу лабораторні центри провели 1941 ПЛР-тест. Відтак, 651 — позитивний. Серед них львів’ян — 317.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 39229 осіб, 1109 людей померли. 25379 пацієнтів одужало (+274).

Реклама партнерів

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1941 ПЛР-тест, з них 651 — позитивний. Серед них львів`ян — 317. Залишку проб у холодильнику нема.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 97 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 89 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 259 пацієнтів, у 5-ій лікарні — 93 пацієнти, у 4-тій лікарні – 5 пацієнтів, у міському пологовому будинку — 15 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.