Коронавірус підхопили ще пів тисячі мешканців Львівщини

Станом на ранок вівторка, 17 листопада, коронавірус підтвердили у 37 970 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 504 нових хворих, тоді як одужали 414 людей. Ще 15 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 17 листопада коронавірус на Львівщині підхопили вже 37 970 людей.

Протягом понеділка, 16 листопада, лабораторні центри провели 1325 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 504. Серед усіх нових хворих 248 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померла 1081 людина (+15 за останню добу). Побороти недугу зуміли 24 902 пацієнти (+414 за минулу добу).

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 89 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 97 пацієнтів, в лікарні швидкої медичної допомоги – 242 пацієнти, у 5-ій міській лікарні – 100 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 10 пацієнтів, у 1-му пологовому будинку – 18 пацієнтів.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 13 листопада стаціонари області заповнені на 59,9%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Проте вже між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс університету Франка на Черемшини.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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