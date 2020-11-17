COVID-19 в Україні: за добу виявили майже 12 тисяч нових хворих

Станом на ранок вівторка, 17 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 557 657 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 11 968 нових хворих, ще 159 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились 557 657 людей. Протягом понеділка, 16 листопада, діагноз встановили ще 11 968 новим хворим, серед них 565 медиків та 516 дітей. Також 6786 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 9856 людей (+159 осіб за минулу добу). Одужали 250 983 українці (+6786 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ – 52 642 (+1 143)

Харківська обл. – 48 586 (+407)

Львівська обл. – 37 970 (+504)

Одеська обл. – 34 176 (+761)

Івано-Франківська обл. – 28 972 (+532)

Чернівецька обл. – 28 692 (+356)

Київська обл. – 25 787 (+646)

Рівненська обл. – 25 596 (+386)

Тернопільська обл. – 23 938 (+181)

Хмельницька обл. – 23 547 (+411)

Житомирська обл. – 23 447 (+600)

Дніпропетровська обл. – 22 877 (+808)

Запорізька обл. – 20 025 (+734)

Закарпатська обл. – 19 826 (+267)

Волинська обл. – 19 297 (+361)

Сумська обл. – 18 903 (+579)

Донецька обл. – 17 713 (+512)

Полтавська обл. – 15 884 (+622)

Черкаська обл. – 14 233 (+755)

Вінницька обл. – 14 103 (+155)

Миколаївська обл. – 12 998 (+365)

Чернігівська обл. – 12 120 (+563)

Херсонська обл. – 7 357 (+231)

Луганська обл. – 5 215 (+46)

Кіровоградська обл. – 3 753 (+43)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

З 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. В РНБО кажуть, що за перші карантинні вихідні 14-15 листопада контакти між українцями зменшились.