Карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями

Запроваджений карантин вихідного дня в Україні зменшив контакти між громадянами. Так, активність мешканців великих міст знизилась на 18-27%. Про це в понеділок, 16 листопада, йшлося під час селекторної наради з питань запобігання COVID-19, передає пресслужба президента України.

Так, за даними РНБО, активність українців у великих містах з населенням понад 100 тис. у суботу, 14 листопада, знизилася на 18,5%, а в неділю, 15 листопада, – на 27%.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначили, що на вихідних практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачиненими, а поліція працювала задля запобігання можливих скупчень людей. Натомість «складні ситуації» зафіксували на продовольчих ринках в окремих областях України.

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«Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що на вихідних фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям», – сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Проти карантину вихідного дня у Львові виступили не лише ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а й Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Як писав Львівський портал, за перші два дні карантину вихідного дня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень. За даними Нацполіції, протягом 14 листопада на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали попри введені обмеження, а також оштрафували 54 підприємців.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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