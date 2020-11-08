У Дрогобичі реставрують дерев’яну дзвіницю XVII століття, збудовану без цвяхів

В Дрогобичі вже четвертий місяць поспіль триває реставрація дерев’яної дзвіниці храму Воздвиження Чесного Хреста – однієї з найстаріших дерев’яних церков Галичини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Перед тим, як приступити до реставрації старовинної 25-метрової дзвіниці, торік тут провели підготовчі роботи, на які з бюджету області витратили майже 0,5 млн грн. У червні цього року роботи відновили, на них передбачили ще 1 млн грн.

Тендер виграла фірма «В.Ф.Ф», яка відреставрує дзвіницю загалом за 2,25 млн грн. Завершити всі роботи мають у 2021 році.

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«Дерев’яні споруди потребують дуже ретельної реставрації. Дзвіниця побудована з дерева без жодного цвяха. Станом на сьогодні тут підсилили фундамент, зараз відновлюють пошкоджені підвалини. Це дуже копітка робота, бо важливо зберегти усі конструктивні елементи дзвіниці у такому вигляді, як вони є. У подальшому замінять пошкоджені дерев’яні елементи каркасу, влаштують елементи опорядження», – розповів заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Зазначимо, що дзвіницю при храмі Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі побудували приблизно у 1661 році. Останніми роками вона перебувала в аварійному стані, тому похилилася. На необхідності її реконструкції на Львівщині наголошували ще торік.

Щодо самої церкви, то вона також є у занедбаному стані і потребує термінового відновлення. Наразі у ЛОДА розробили проєктно-кошторисну документацію на реставрацію. Коли її розпочнуть, поки не відомо.

Церква Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі є однією із найдавніших дерев’яних церков України, її вважають перлиною галицької дерев’яної архітектури. Пам’ятка архітектури.

Збудували святиню у 1661 році, однак перша згадка про неї датується 1496 роком. Кілька років потому храм згорів під час нападу на Дрогобич татар, але її не будували заново, а відроджували на основі, яка таки вціліла.

Храм Воздвиження Чесного Хреста розташований на території пожежної частини неподалік від солеварні. Славиться своїм унікальним старовинним іконостасом. Потрапити всередину охочі практично не мають змоги за винятком одного дня у році. Детальніше про цю та інші унікальні пам’ятки Львівщини читайте у матеріалі Львівського порталу «Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен».

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Фото: ЛОДА, Інтернет, explorer.lviv.ua