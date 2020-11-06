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В Україні за добу одужала рекордна кількість людей

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 6 листопада коронавірус підтверджено у 440 188 осіб. За минулу добу зафіксовано 9 721 новий випадок COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Загалом коронавірус вже забрав життя 8 125 людей (+201 за минулу добу), водночас одужало 195 544 особи (+10 762 особи за минулу добу, що є рекордною кількістю). Всього проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 42 375 випадків;
  • Харківська область – 41 131 випадок;
  • Львівська область – 32 425 випадків;
  • Одеська область – 27 392 випадки;
  • Чернівецька область – 24 079 випадків;
  • Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
  • Тернопільська область – 21 708 випадків;
  • Рівненська область – 21 026 випадків;
  • Київська область – 18 763 випадки;
  • Хмельницька область – 18 438 випадків;
  • Житомирська область – 17 189 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
  • Закарпатська область – 16 268 випадків;
  • Волинська область – 15 313 випадків;
  • Сумська область – 13 635 випадків;
  • Донецька область – 13 128 випадків;
  • Запорізька область – 12 196 випадків;
  • Вінницька область – 11 923 випадки;
  • Полтавська область – 11 337 випадків;
  • Черкаська область – 10 292 випадки;
  • Чернігівська область – 9 787 випадків;
  • Миколаївська область – 9 605 випадків;
  • Херсонська область – 5 027 випадків;
  • Луганська область – 4 214 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 891 випадок.

Додамо, що 4 листопада в Україні виявили рекордну кількість нових хворих – 9 850 випадків COVID-19. Водночас в уряді прогнозують, що до кінця року ця цифра зросте до 20 тисяч.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Варто наголосити, що з 14 листопада в Україні можуть впровадити карантин «вихідного дня»: у суботу-неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і транспорт.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Детальніше ознайомитися з ним можна за посиланням.

Також додамо, що дію адаптивного карантину уряд продовжив  до кінця року.

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