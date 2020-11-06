В Україні за добу одужала рекордна кількість людей

В Україні станом на ранок 6 листопада коронавірус підтверджено у 440 188 осіб. За минулу добу зафіксовано 9 721 новий випадок COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Загалом коронавірус вже забрав життя 8 125 людей (+201 за минулу добу), водночас одужало 195 544 особи (+10 762 особи за минулу добу, що є рекордною кількістю). Всього проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 42 375 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернігівська область – 9 787 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок.
Додамо, що 4 листопада в Україні виявили рекордну кількість нових хворих – 9 850 випадків COVID-19. Водночас в уряді прогнозують, що до кінця року ця цифра зросте до 20 тисяч.
Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.
Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.
Варто наголосити, що з 14 листопада в Україні можуть впровадити карантин «вихідного дня»: у суботу-неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і транспорт.
Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Детальніше ознайомитися з ним можна за посиланням.
Також додамо, що дію адаптивного карантину уряд продовжив до кінця року.
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Соломія Головіна