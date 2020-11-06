В Україні за добу одужала рекордна кількість людей

В Україні станом на ранок 6 листопада коронавірус підтверджено у 440 188 осіб. За минулу добу зафіксовано 9 721 новий випадок COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом коронавірус вже забрав життя 8 125 людей (+201 за минулу добу), водночас одужало 195 544 особи (+10 762 особи за минулу добу, що є рекордною кількістю). Всього проведено 3 521 175 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 42 375 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Львівська область – 32 425 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Київська область – 18 763 випадки;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Волинська область – 15 313 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернігівська область – 9 787 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Луганська область – 4 214 випадків;

Кіровоградська область – 2 891 випадок.

Додамо, що 4 листопада в Україні виявили рекордну кількість нових хворих – 9 850 випадків COVID-19. Водночас в уряді прогнозують, що до кінця року ця цифра зросте до 20 тисяч.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Варто наголосити, що з 14 листопада в Україні можуть впровадити карантин «вихідного дня»: у суботу-неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і транспорт.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Детальніше ознайомитися з ним можна за посиланням.

Також додамо, що дію адаптивного карантину уряд продовжив до кінця року.

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