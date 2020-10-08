Степанов про COVID-19: «Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії»

Міністр охорони здоров’я Маским Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю. Про це очільник МОЗ сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці.

«Якщо ми і надалі ігноруватимемо правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу або посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії. На кону – ваше життя та життя ваших близьких», – сказав Степанов.

Також очільник МОЗ нагадав про ситуацію, яка виникла в Італії та Іспанії на початку весни.

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«5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій. Ліжка заповнюються швидко. Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії. І навіть медичні системи розвинених європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри. Вся система влади та МОЗ вже понад пів року працює над тим, щоб мінімізувати наслідки епідемії», – наголосив Степанов.

Він нагадав, як навесні соцмережами ширилися флешмоби з підтримки медиків. Проте, за його словами, зараз ситуація значно гірша.

«Це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки. Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків», – додав Максим Степанов.

5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій 5 397 діагнозів COVID-19 за останню добу, близько 1000 госпіталізацій. Ліжка заповнюються швидко.Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії. І навіть медичні системи розвинених європейських країн не витримували навантаження, всі ми бачили ті шокуючі кадри.👉🏻 Вся система влади та МОЗ вже понад пів року працює над тим, щоб мінімізувати наслідки епідемії. За цей час ми відновили роботу лабораторій, які з 200 тестів на добу у квітні зараз проводять по 34 тисячі; втричі збільшили кількість ліжок у лікарнях — з 12 до 37 тисяч; визначили й опрацювали протоколи лікування.Навесні соцмережами ширилися флешмоби з підтримки медиків. Проте зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки. Йдеться не про флешмоби. А про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків.‼️Окремо звертаюся до тих, хто зараз «грає в політику»: на кону життя людей, думайте про це кожного разу, коли влаштовуєте концерти або інші масові піар-акції. Йдеться про серйозну небезпеку, і ніхто не має права нехтувати життям та здоров‘ям людей. Posted by Максим Степанов on Thursday, October 8, 2020

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 8 жовтня зафіксовано 244 734 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. За добу виявлено 5 397 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу.

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