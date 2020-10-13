В Україні продовжили карантин до кінця року

У вівторок, 13 жовтня, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня. Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, передає Львівський портал.

«Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців. І поки що це найбільш дієвий механізм від поширення коронавірусу не лише в Україні, але й в цілому світі. Світ продовжує бити антирекорди та посилювати карантинні заходи. В Україні ми також діємо відповідно до епідеміологічної ситуації», – сказав під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами голови МОЗ Степанова, цільовий критерій кількості тестів на коронавірус підвищили вдвічі – з 24 до 48 на 100 тисяч населення за один день. А для розрахунку ліжок для хворих COVID-19 не враховуватимуть ліжка в дитячих лікарнях, як це було раніше.

«Червоний» рівень епідеміологічної небезпеки будуть встановлювати, зокрема, тоді, коли протягом 14 днів у населеному пункті виявлять понад 320 випадків зараження на 100 тисяч населення. Досі цей показник був динамічний і порівнювався із середнім значенням по Україні.

Зокрема, МОЗ змінив правила щодо кількості людей, які беруть участь у масових зібраннях, концертах і спортивних заходах:

у «зеленій» зоні пропонується дозволити масові заходи у кількості не більше 50 людей. За умов соціальної дистанції у 1,5 м та маскового режиму.

у «жовтій зоні» – не більше 30 людей;

у «помаранчевій» зоні – не більше 20 людей.

При цьому учасники повинні дотримуватись соціальної дистанції 1,5 м та маскового режиму.

Також ресторанам і кафе знову заборонили працювати після 22:00 год.

Крім цього, уряд дозволив проводити спортивні заходи у регіонах зеленої, жовтої та помаранчевої зон без глядачів, за винятком міжнародних змагань за окремим погодженням із МОЗ.

На всій території України рекомендується організувати позмінну роботу або перевести працівників на дистанційну роботу.

Закладам середньої освіти рекомендують встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Зазначимо, що Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області зараз перебувають у «помаранчевій зоні». Решта області – у «жовтій». Детальніше читайте за посиланням.

Нагадаємо, наприкінці липня адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 жовтня.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

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