Коронавірус на Львівщині за добу забрав життя ще 16 осіб

На Львівщині станом на ранок 6 листопада підтверджено 32 425 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема минулої доби виявлено 356 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 32 425 осіб. Водночас 955 людей померло (+16 за минулу добу), 18 601 пацієнт одужав (+2 404 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 2 554 ПЛР-тести, з них 356 – позитивні. Серед них львів`ян – 179. Залишок проб у холодильнику – 2 713.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 10 720 осіб, госпіталізовані – 2 512, на амбулаторному лікуванні – 8 208 осіб, виписані – 2317 осіб. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них в реанімації – 9 осіб, на апаратні ШВЛ – 5 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 121 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 97 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 258 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 85 пацієнтів.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

При цьому на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Водночас варто наголосити, що з 14 листопада в Україні можуть впровадити карантин «вихідного дня»: у суботу-неділю працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і транспорт.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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