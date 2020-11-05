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У шести районах Львівщини немає нових хворих на COVID

Ольга Денисяка

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Коронавірус діагностували у 32 069 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили в шести районах та у двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 32 069 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 572 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 430.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Яворівському, Жидачівському, Мостиському, Сколівському, Старосамбірському та Турківському районах, а також у Бориславі та Моршині.

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Коронавірусна хвороба виявлена:

  • м. Львова – 13758 (+216)
  • Пустомитівського району – 2816 (+10)
  • Яворівського району–1778 (0)
  • Жовківського району – 1579 (+37)
  • Сокальського району-1326 (+79)
  • Миколаївського району-1174 (+9)
  • Городоцького району–941 (+10)
  • Кам’янка-Бузького – 763 (+6)
  • м. Дрогобич-857 (+27)
  • Перемишлянського району-740 (+17)
  • Золочівського району-667 (+6)
  • м. Червоноград– 665 (+6)
  • Бродівського району-445 (+1)
  • Жидачівського району-447 (0)
  • Дрогобицького району – 470 (+26)
  • Самбірського району-354 (+4)
  • Мостиського району-422 (0)
  • м.Стрий-363 (+1)
  • м.Самбір-345 (+1)
  • Буського району-289 (+1)
  • Стрийського району –277 (+8)
  • Радехівського району-291 (+3)
  • м. Борислав -250 (0)
  • Сколівського району-202 (0)
  • Старосамбірського району – 131 (0)
  • м. Трускавець – 206 (+4)
  • Турківського району – 120 (0)
  • м.Новий Розділ -151 (+14)
  • м. Стебник -90 (+4)
  • м.Моршин- 33 (0)

Від ускладнень COVID-19 померло 939 мешканців Львівщини, з них 18 – за останню добу. Натомість побороли недугу 16 197 пацієнтів (+2 196 за минулу добу).

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 430 467 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 9850 нових хворих, що є новим рекордом.

Нагадаємо, У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

А нещодавно ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, писали про намір посилити карантин в Україні вже з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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