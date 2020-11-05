Щоб ввести комендантську годину, потрібен надзвичайний стан, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що введення комендантської години можливе тільки після відповідного розпорядження президента і Ради національної безпеки. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, пише УП.

Максим Степанов зауважив, що міністерство наразі не розглядає можливість призупинення роботи громадського транспорту по всій Україні.

Щодо можливості запровадження повного локдауну посадовець наголосив, що це не важко, але потрібно знайти баланс:

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«І ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку – роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову – означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи», – сказав Максим Степанов.

За словами міністра, введення комендантської години поки також не планується:

«Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього – рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді».

Зазначимо, що нещодавно ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, писали про намір посилити карантин в Україні вже з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Як писав Львівський портал, в Україні фіксують рекордні показники захворюваності. Протягом 3 листопада коронавірус діагностували у 9524 людей.

У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Громадян вкотре закликали дотримуватись карантинних обмежень, обов’язково носити маску, дотримуватись соціальної дистанції, ретельно мити або хоча б дезінфікувати руки, а при можливості взагалі уникати місць масового скупчення людей.

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