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Без концертів та розваг у ТРЦ: як МОЗ планує посилити карантин

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме посилити карантинні обмеження: повну заборону масових заходів, заборону роботи спорт-комплексів та басейнів, а в ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко на брифінгу 5 листопада, пише УП.

 

«Сьогодні МОЗ хоче запропонувати уряду додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб у торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни», – заявив Ляшко.

Також він зазначив, що МОЗ проситиме уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів. Обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

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«Заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, що прописані в постанові Кабінету міністрів України. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримуються – щоб могли працювати в умовах карантинних обмежень», – пояснив лікар.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 430 467 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 9850 нових хворих, що є новим рекордом.

Нагадаємо, У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

А нещодавно ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, писали про намір посилити карантин в Україні вже з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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