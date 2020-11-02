«Укрзалізниця» припинила продаж квитків із низки станцій, що опинилися в «червоній» зоні

З 2 листопада «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із низки залізничних станцій, які відповідно до останнього рішення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опинилися в «червоній» зоні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Йдеться про станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Відповідно, з 00:01 2 листопада Укрзалізниця припиняє продаж квитків на поїзди:

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станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне: № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів);

станції Ужгород: № 17/18 Харків — Ужгород; № 81/82 Київ — Ужгород; № 107/108 Одеса — Ужгород; № 29/30 Київ — Ужгород; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 3/4 Запоріжжя — Ужгород; № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів);

станції Пологи: № 10/9 Маріуполь — Київ; № 84/83 Маріуполь — Київ; № 116/115 Київ — Бердянськ;

станції Сарата, Кулевча: № 145/146 Київ — Ізмаїл;

станцій Славута-1: № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ;

станції Шепетівка: № 88/87 Ковель — Новоолексіївка; № 98/97 Ковель — Київ; № 43/44 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Ужгород — Лисичанськ; № 91/92 Львів — Київ; № 217/218 Київ — Рахів.

До врегулювання ситуації згадані поїзди рухатимуться через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. А висадка відбуватиметься за встановленим порядком.

Через епідемічну ситуацію Укрзалізниця також тимчасово змінила маршрут курсування згаданих поїздів:

№ 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);

№ 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

№ 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);

№ 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);

№ 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

№ 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівськомий райони.

У стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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