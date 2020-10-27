У Львові відкрили мурал «Петро Франко. Повернення (з) легенди»

У вівторок, 27 жовтня, у Львові відбулось відкриття муралу з портретом першого директора Дому Франка – Петра Франка, 130-ліття якого відзначають цьогоріч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відомий художник Святослав Владика та творча група «Sacred Universe» намалювали мурал на підпірній стіні музею на вул. Івана Франка, 150.

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«Сьогодні ми маємо честь бути тут, на відкритті проєкту, присвяченого інженерові-хіміку, науковцеві, педагогу, письменнику, винахіднику, депутату, авіатору, воїну, але на жаль, досі мало відомій постаті. Цей проєкт зародився завдяки солідарності людей, які не говорять багато, але роблять швидко і якісно. Вкотре дякую за можливість створення муралу облдержадміністрації, адже у день народження музею Франка, 10 жовтня, ми отримали подарунок – Сертифікат на реалізацію арт-проєкту «Петро Франко. Повернення» на суму 98 тис гривень», – розповів директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

Музичний супровід заходу створила Національна Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик». Почесну варту несли пластуни та члени Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».

Також під час відкриття франкознавиця, доцент ЛНУ імені Івана Франка Наталя Тихолоз розповіла про життя і творчість Петра Франка.

Петро Франко – син Івана Франка. Саме завдяки активним зусиллям Петра Франка створити Музей Івана Франка в його будинку у Львові.

Як відомо, у Львові у будинках, де жили чи творили відомі діячі, намалюють мурали. Один із перших, мурал, присвячений Борису Возницькому, зробили у травні на вул. Симоненка. Також наприкінці червня на фасаді будинку на вул. Дорошенка, 7 відкрили мурал присвячений Герою України Василю Сліпаку.

Також у Львові намалювали мурал подяки медикам на фасаді лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука. На Сихові відкрили мурал митрополита Андрея Шептицького.

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Фото: ЛОДА