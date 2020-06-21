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На фасаді лікарні швидкої допомоги намалювали мурал подяки медикам

Наталя Дуляба

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На фасаді лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, намалювали мурал, аби подякувати медикам за їхню самовіддану працю. Мурал відкрили у неділю, 21 червня, у День медика. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

21-метровий мурал назвали «Подяка лікарям». На ньому зображена лікарка, яку малює хлопчик і пише їй «дякую». На тлі халату медика видно силует Львова. На другій стіні будівлі намалювали дівчинку, яка випускає жовто-блакитного повітряного змія як символ надії. З’єднує їх кардіограма життя.

Над муралом працювали художники: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щерба та група Sacred Universe.

Під час відкриття під будівлею лікарні виступили сім музикантів оркестру Львівської філармонії, а також лікарі з лікарні швидкої медичної допомоги, котрі не тільки зіграли на музичних інструментах, а й заспівали.

Нагадаємо, у Львові, у будинках, де жили чи творили відомі діячі, намалюють мурали. Один із перших, мурал, присвячений Борису Возницькому, зробили у травні на вул. Симоненка.

Фото: ЛМР

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