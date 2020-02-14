На будинках, де у Львові жили чи творили відомі діячі, з’являться мурали

Аби популяризувати відомих постатей культури та мистецтва Львова, фасади окремих житлових будинків прикрашатимуть муралами. Відповідне рішення сьогодні, 14 лютого, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Мурали з’являтимуться у всіх районах Львова, але далеко не на кожному будинку. У мерії розробили список відомих постатей міста та знакових історичних подій, а районні адміністрації мають вивчити цей перелік й запропонувати під мурал окрему будівлю.

Зазначимо, що на фасадах будівель можуть облаштовувати мозаїку, стінопис, вітраж, графіті. Всі ці роботи фінансуватимуть із бюджету Львова.

«У нас виникла ідея створювати мурали на фасадах будинків. Ідея скерована у два напрямки. Перший – тісно співпрацювати із забудовниками, що зводять багатоповерхівки у різних районах міста і можуть наносити на фасади зображення відомих постатей чи події в різних техніках монументального мистецтва. Другий напрямок – наносити такі зображення вже на існуючі будівлі, які потребують кращого естетичного вигляду», – розповіла очільниця міського управління культури Христина Береговська.

За її словами, у Львові вже визначились із першими будинками, на фасадах яких створять мурали. Ними у п’ятьох районах міста ознакують будівлі, де жили, творили чи працювали шестеро видатних особистостей:

Галицький район – Герой України Василь Сліпак (вул. Дорошенка, 8).

Личаківський район – письменник Леопольд фон Захер – Мазох (вул. Личаківська, 163).

Сихівський район – Герой України Юрій Вербицький (вул. Сихівська, 30).

Залізничний район – патріарх музеїв Борис Возницький (вул. Петлюри, 2).

Залізничний район – перша жінка-офіцер Олена Степанів (вул. Братів Міхновських, 42).

Шевченківський район – письменниця, філософиня та літературна критикиня Дебора Фоґель (вул. Донецька, 3).

Перший із шістьох муралів планують відкрити уже наприкінці квітня.

Водночас у мерії думають над тим, аби підписувати усі мурали і розміщувати поруч QR-коди, аби всі охочі на місці могли прочитати інформацію про цих відомих людей