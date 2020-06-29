В центрі Львова відкрили мурал пам’яті Василя Сліпака

Сьогодні, 29 червня, в центрі Львова відкрили мурал, присвячений Василю Сліпаку – всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Донбасі. Мурал намалювали на стіні будинку №7 на вул. Дорошенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Дату відкриття муралу обрали неспроста – саме сьогодні, 29 червня, – четверта річниця смерті Василя Сліпака. Мистецьким муралом у Львові хочуть увіковічнити пам’ять про Героя.

Мурал називається «Наш Сліпак – вічний міф», і це теж не випадково, адже на війні у чоловіка був позивний «Міф».

На муралі Василя Сліпака зображено двобічно: як Героя після того, який пішов на війну, і як високомистецьку особистість, оперного співака, у якого не тільки гвинтівка, але й мистецтво були за зброю.

Над муралом працювала група талановитих художників: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак та група «Sacred Universe».

Нагадаємо, Василь Сліпак був учасником Революції Гідності, волонтером та добровольцем Правого сектору. Воював у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку. Загинув у 2016 році від кулі снайпера біля Луганського, йому тоді був 41 рік. Ціною власного життя врятував побратимів, адже українські захисники зуміли відбити атаку російських збройних формувань біля Дебальцевого та перейти у контрнаступ, посунувши противника з укріплених позицій.

Василь Сліпак був вихованцем відомої львівської хорової капели «Дударик», а з 1997 року почав працювати у Паризькій національній опері, згодом став її солістом. Лауреат численних мистецьких конкурсів, громадський діяч, кавалер орденів «За мужність» та «Золотої зірки» (посмертно), Герой України. Поховали Василя Сліпака у Львові на Личаківському кладовищі.

У 2018 році в Україні зняли фільм «Міф» про Василя Сліпака, на його честь організовують музичні маратони, у Львові також збираються створити парк імені Василя Сліпака та оперу в його честь.

Фото: ЛМР