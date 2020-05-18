У Львові намалювали мурал з Борисом Возницьким

У Львові на стіні багатоповерхівки на вулиці С. Петлюри, 2 намалювали мурал із зображенням директора Львівської галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Мурал відкрили на стіні будинку по вул. С. Петлюри, 2. Він присвячений Борису Григоровичу Возницькому – українському мистецтвознавцю, директору Львівської галереї мистецтв, академіку Української академії мистецтв, Герою України (2005), лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслуженому працівнику культури України та Польщі, президенту Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктору honoris causa.

Керівниця управління культури Львівської міської ради Христина Береговська розповіла, що мурал створили митці кафедри сакрального мистецтва, монументального живопису Академії мистецтв. Над цим малюнком впродовж 2,5 тижнів працювало 5 художників на чолі із Святославом Владикою.

«Саме у цьому будинку розташована перша квартира у Львові, яку отримав Борис Возницький. Це було у 1972 році, коли цей будинок тільки побудували. Дуже приємно, що саме на цьому будинку зображено мого батька. Особисто мені дуже подобається цей малюнок, і не лише тому, що це мій батько. Я оцінюю його як історик мистецтва», – сказала донька Бориса Возницького Лариса Возницька-Разінкова.

Фото: ЛМР