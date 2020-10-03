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Лікарні Львівщини заповнені хворими майже на половину, – ЛОДА

Наталя Дуляба

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На Львівщині стаціонари заповнені хворими на коронавірус на 48-49%. Посадовці запевняють, що про брак місць у лікарнях зараз не йдеться. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як розповіла експертка департаменту охорони здоров’я з епідеміології та вакцинопрофілактики Наталя Іванченко, лікарні Львова та області заповнені хворими на COVID-19 менш як на половину.

Щодня у стаціонарах перебувають від 1240 до 1260 хворих. Кількість госпіталізованих ще не доходила до 1300 осіб.

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«З-поміж хворих, які перебувають у стаціонарах, трохи більше сотні перебувають щодня у відділенні інтенсивної терапії, штучної вентиляції легень одна третина потребує. Але хибною є думка, що переведення людини на апарат штучної вентиляції є незворотним. Є багато випадків, коли стан людини покращується її знімають із апарату ШВЛ. І таких випадків стає дедалі більше», – розповіла Наталя Іванченко.

Станом на 3 жовтня коронавірус діагностували у 21 032 мешканця Львівської області. За добу виявили 203 нових хворих.

Зараз у лікарнях перебувають 1238 пацієнтів. За останню добу госпіталізували 129 осіб, ще 750 скерували на самоізоляцію. Найбільше хворих є у Центрі легеневого здоров’я, у Винниківському госпіталі, в обласній інфекційній лікарні, у львівській лікарні швидкої допомоги, у Стрийській міській лікарні та в Стебницькій міській лікарні.

У реанімаціях зараз лікують 104 хворих на COVID-19, ще 35 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан».

У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

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