Порушення на виборах на Львівщині: поліція відкрила 5 кримінальних справ

Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень за фактами порушень, виявлених 25 жовтня, у день місцевих виборів, на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Під час голосування на Львівщині поліцейські зафіксували правопорушення, за якими відкрито 5 кримінальних проваджень. Всі порушення стались у Самборі, Турці, а також у Стрийському та Дрогобицькому районах.

Так, на двох виборчих дільницях, розташованих у Самборі та в одному зі сіл Стрийського району почали передчасно рахувати голоси. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158-3 ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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Інше правопорушення – у Турці двоє осіб незаконно взяли участь у виборах. Після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за а ч.1 ст.158 ККУ. Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Ще два правопорушення зафіксували у Дрогобицькому районі, де незаконно видали бюлетені для голосування. Кримінальні провадження відкрили за ч.1 та ч.3 ст.158-1 ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Наразі тривають досудові розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини вчинення згаданих правопорушень.

Нагадаємо, перші порушення виборчого законодавства на Львівщині зафіксували активісти: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

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