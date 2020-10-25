На двох дільницях на Львівщині передчасно почали рахувати голоси

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом передчасного підрахунку голосів на двох виборчих дільницях, розташованих у Самборі та в одному зі сіл Стрийського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Два випадки порушення виборчого законодавства зафіксували у Самборі та в одному зі сіл Стрийського району.

Тут на двох виборчих дільницях голови дільничних виборчих комісій, їхні заступники, секретарі та окремі члени комісій ще до завершення голосування підписали протоколи про підрахунок голосів виборців та проведення такого підрахунку.

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За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) ККУ.

Зазначимо, перші порушення виборчого законодавства на Львівщині зафіксували активісти: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

Станом на 13:00 год. явка виборців у Львові становила 14%, на території Львівської області – 15%.

Із першими результатами екзит-полів, проведених у Львові, можна ознайомитися за цим посиланням.

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