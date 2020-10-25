На Львівщині виборці рвали і палили бюлетені

Троє виборців з Львівщини знищили бюлетені. Таку інформацію оприлюднила Громадянська мережа ОПОРА, передає кореспондент Львівського порталу.

О 13:50 один із виборці виніс бюлетень за межі приміщення дільничної виборчої комісії №461589 (місто Новояворівськ) і спалив його.

Ще один виборець о 15:00 порвав бюлетень у приміщенні ДВК №461665 (село Черчик). В обох випадках поліція склала протокол про порушення.

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На дільниці №461798 (місто Стрий) жінка також порвала бюлетень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що склали протокол на кандидатку та невідомі особи змінили виборчу адресу.

Зазначимо також, що перші порушення виборчого законодавства на Львівщині зафіксували активісти: люди голосували не в кабінках, а на підвіконні, спроба отримати бюлетень за фотографією паспорта у телефоні, був й випадок, коли виборець рвав бюлетень. Згодом перші адмінпротоколи склали й поліцейські.

Львівщина потрапила до областей-лідерів за рівнем порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, в Україні проходять місцеві вибори. Українці обирають депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.

Станом на 13:00 год. явка виборців у Львові становила 14%, на території Львівської області – 15%.