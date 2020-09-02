П’ятий день підземного протесту шахтарів на Львівщині. Прем’єр доручив знайти механізми погашення зарплатної заборгованості

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив сьогодні-завтра дати механізми вирішення питання щодо заборгованості по заробітній платі, яка сьогодні є перед гірниками шахти «Надія». Про це він заявив під час засідання уряду, передає УНН.

«У Львівській області є напруження серед гірників шахти «Надія». Ми відсвяткували день шахтаря, але на жаль частина гірників не отримали своєї заробітної плати. Це фактично не державне підприємство. На сьогоднішній день держава не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство…», – сказав Шмигаль.

За його словами, люди не піднімаються із шахти, їхні колеги перекривають дорогу.

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«Ставлю вимогу до міністерства (Міненергетики, – ред.), Ольга Анатолівна прошу особисто зайнятися, знаю, що ви підготували проект рішень. Прошу всі міністерства об’єднати і буквально найближчими днями, сьогодні-завтра дати механізми рішення, повідомити про них шахтарям, щоб ми хоча б запевнили людей, що уряд працює над вирішенням проблеми», – наголосив Шмигаль.

Як відомо, гірники із шахти «Надія», що у Соснівці, п’яту добу поспіль протестують через борги із зарплати. Станом на ранок 2 вересня під землею продовжувало пікетувати 26 осіб.

📢‼️ П’яту добу триває підземний протест на шахті «Надія». Станом на 9.00 у вибої залишається 26 гірників. Двох вчора… Posted by Шахтарі Червонограда on Wednesday, September 2, 2020

Підземна акція протесту на шахті «Надія» розпочалась у п’ятницю, 28 серпня. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримують зарплату. Дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Вранці 30 серпня у шахті залишалися 37 працівників, трьом стало погано, тож їх підняли нагору. Втім всі гірники забезпечені їжею та водою. На території підприємства також протестували їхні родичі.

«Гірники говорять, що протест триватиме доти, доки їм не виплатять заборговане. Офіційної реакції влади на шахтарський протест, як і пропозицій щодо подальшого вирішення питання досі немає», – додав Михайло Волинець.

Тим часом до Дня шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив шістьох гірників зі Львівщини держнагородами. Серед них – працівник шахти «Надія».

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

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