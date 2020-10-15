Перевірили себе у списках виборців? 19 жовтня – останній день внесення змін

Мешканцям Львівщини нагадують, що 19 жовтня – останній день внесення змін до списків виборців. Через ситуацію з коронавірусом подати заяву про уточнення попереднього списку виборців можна подати онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, на Львівщині днями завершилась передача відділами ведення Державного реєстру виборців попередніх списків виборців та іменних запрошень на паперовому носії відповідним дільничним виборчим комісіям.

За словами начальниці відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Зоряни Павлів, до понеділка, 19 жовтня включно, виборці можуть подати до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно.

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Враховуючи карантинні обмеження та непросту епідеміологічну ситуацію в регіоні, посадовиця розповіла, як це зробити онлайн.

«Для початку хочу повідомити, що з учорашнього дня, 14 жовтня, виборці мають право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. У разі виявлення неправильностей у попередньому списку виборців на звичайній виборчій дільниці виборець може звернутися із заявою в електронній формі до відповідного відділу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, тобто до 19 жовтня включно», – зазначила Зоряна Павлів.

Заява в електронній формі подається виборцем до органу ведення Державного реєстру виборців за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», з використанням мережі «Інтернет» через сервіси Державного реєстру виборців – Особистий кабінет виборця.

«До заяви додаються копії документів, які підтверджують зазначені в ній відомості, у вигляді файлів у форматі JPEG (.jpg) або PDF (.pdf), загальний розмір яких не повинен перевищувати 5 мегабайтів. Також хочу зауважити, що змінити виборчу адресу необхідно було до 10 вересня, а зараз це зробити можна тільки за рішенням суду», – пояснила Зоряна Павлів.

Очільниця відділу адміністрування Реєстру додала, що під час заповнення виборцем відповідної електронної форми відомості, що вказуються у заяві, перевіряються засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» стосовно їх повноти та відповідності ідентифікаційним даним виборця, що містяться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, на якому базується кваліфікований електронний підпис.

Про подання заяви в електронній формі на вказану виборцем адресу електронної пошти надсилається відповідне повідомлення. А про результати розгляду заяви повідомляється особа, яка її подала, а також особа, якої вона стосується (якщо заява виборця стосується іншої особи).

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На проведення виборів Львівщина отримала більше 86 млн грн. На території області створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Як правильно заповнити виборчий бюлетень, дивіться у роз’ясненні ЦВК.

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