Як правильно заповнити виборчий бюлетень: роз'яснення ЦВК

Центральна виборча комісія роз’яснила порядок заповнення виборчого бюлетеня з місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Так, ЦВК затвердила Роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Зокрема, в ухваленому документі чітко прописано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше.

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«Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки «плюс» (+) або «галочки» (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На проведення виборів Львівщина отримала більше 86 млн грн. На території області створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

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