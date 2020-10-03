На місцеві вибори Львівщина отримала більше 86 мільйонів

На проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, Львівська область отримала із держбюджету понад 86 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, із державного бюджету Львівщині вже перерахували 86,6 млн грн субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських і селищних, а також міських голів. Всі кошти ЛОДА вже передала місцевим бюджетам.

Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

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Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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