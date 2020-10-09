У мерії придумали, куди подінуть бруківку з вулиці Бандери

У міськраді Львова вирішили, що демонтовану бруківку з вул. Степана Бандери будуть зберігати на території очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій, 13. Відповідне рішення сьогодні, 9 жовтня, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком встановив, що демонтовану з вул. Степана Бандери бруківку будуть зберігати на території очисних споруд на вул. Пластовій, 13. Її має охоронятиме ЛМКП «Львівводоканал».

Цікаво, що у рішенні не вказано об’ємів демонтованої бруківки з вул. Степана Бандери. Відтак не до кінця зрозуміло, скільки бруківки передають на зберігання «Львівводоканалу».

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала 28 вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Водночас у мерії Львова запевняють, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

Львівський портал писав, що нещодавно у Винниках на території приватного будинку виявили гору старовинної бруківки. Власник каже, що купив її на OLX.

Ще наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура, а в мерії своєю чергою розповіли, де ж ховають бруківку зі старих львівських вулиць.

Торік львів’яни реєстрували петицію до міської ради з вимогою заборонити демонтаж історичної бруківки.

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