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Старовинна львівська бруківка на приватному подвір’ї. Власник каже, що купив її на OLX

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи з’ясовуватимуть походження бруківки, виявленої на приватній території у м. Винники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Додамо, що напередодні світлини львівської бруківки опублікували у соцмережах, що викликало чималу хвилю обурення в користувачів. Так, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич виклав у Facebook фото великої кількості бруківки, яка була розвантажена за одним із будинків на вул. Озерна.

«Ми оперативно відреагували на інформацію про виявлену бруківку у Винниках на вул. Озерній. Зранку туди виїхали представники департаменту, представники ЛКП «Львівавтодор». Зі слів власника, це його власна бруківка, яку він придбав на сайті OLX. Ця бруківка була демонтована з приватної території колишньої ШРБУ № 1. У власника є підтвердження цих слів, яке він готовий надати поліції. Однак, ми викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка зараз з’ясовує цю ситуацію», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич

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