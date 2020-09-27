Львів’ян закликають не дати розікрасти автентичну бруківку із вулиці Степана Бандери

Львів’ян закликають прийти до головного корпусу «Львівської політехніки», щоб не допустити викрадення автентичної бруківки із вулиці Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Акція захисту старовинної бруківки запланована на понеділок, 28 вересня, о 09.00.

Як відомо у понеділок розпочинається демонтаж брукованого покриття вулиці Степана Бандери.

«Уся вулиця замощена найдорожчою базальтовою бруківкою чорного кольору, яка в часи Австрійської імперії видобувалась у кар’єрах Альп. Зараз вони закриті, а базальтова бруківка ніде не добувається, то ж вона безцінна», – повідомляють організатори протесту.

Вони також звертають увагу мешканців на те, що уся вулиця Степана Бандери замощена однотипною чорною базальтовою бруківкою, правильної форми та якості.

«Безперечно є ями і нерівності. У межах трамвайних колій, де розбиралась бруківка багато разів, суттєві нерівності – то ж ремонт потрібен. Але потрібен власне ремонт – заміна комунікацій, заміна трамвайного полотна, але безцінна і вічна базальтова бруківка повинна бути повернена на вулицю Степана Бандери», – йдеться у повідомленні.

Організатори заходу побоюються чергового розкрадання бруківки і банального асфальтування чи бетонування дорожнього полотна.

«У понеділок 28 вересня о 9 ранку приходьте до головного корпусу «Львівської політехніки»!

Не дамо красти львівську бруківку, збережемо історичний вигляд львівських вулиць», – йдеться у заклику.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у понеділок, 28 вересня, у Львові стартує реконструкція вулиці Степана Бандери. Роботи відбуватимуться поетапно і розпочнуться з відрізку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі громадського транспорту.

Загалом планується, що буде відремонтовано всю вулицю Степана Бандери, протяжність якої 1,05 км. Ремонт виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість реконструкції становить 209,5 млн грн.

Детальніше про проєкт реконструкції вул. Степана Бандери читайте за цим посиланням.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.