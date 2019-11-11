У Львові вимагають заборонити демонтаж історичної бруківки

Львівську міську раду просять зберегти на вулицях історичну бруківку, тому вимагають заборонити її демонтаж та вивезення. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автором петиції є Юрій Антоняк, який обурюється неодноразовими випадками демонтажу та вивезення історичної бруківки у Львові. Тому він пропонує зберегти старовинне мощення та внести його до переліку об’єктів архітектурної спадщини.

«Заборонити під будь-яким приводом демонтаж та вивезення історичної бруківки (окрім ремонту покриття чи заміни комунікацій, у такому разі бруківка повинна залишатися на місці проведення робіт). Внести все історичне мощення (до початку Другої світової війни) на території нашого міста до переліку об’єктів архітектурної спадщини, створити реєстр існуючого замощення», – пише у петиції Юрій Антоняк.

Водночас він вимагає, аби керівництво міста публічно прозвітувало про те, куди ділась уся бруківка, яку встигли демонтувати з центру Львова протягом останніх років.

Зазначимо, для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до кінця грудня.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року активісти звинуватили міського голову Львова Андрія Садового та його поплічників у розкраданні старовинної бруківки. Згодом за цю справу взялась прокуратура, а в мерії своєю чергою розповіли, де ж ховають бруківку зі старих львівських вулиць.