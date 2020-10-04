COVID-19 і школа: захворіли більше 3000 учнів та вчителів

В Україні на COVID-19 хворіють понад 3000 учнів і вчителів, ще більше 83 000 школярів перебувають на самоізоляції. Про це у неділю, 4 жовтня, під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, станом на початок жовтня в Україні коронавірусом заразилися 1 257 учнів та 2 158 вчителів. На самоізоляції перебувають ще понад 83 000 учнів.

Максим Степанов підкреслив, що якщо більше 50% класів у школі пішли на самоізоляцію, то на дистанційне навчання переходить вся школа. Забезпечити школи засобами індивідуального захисту, антисептиками та іншими необхідними речами має Міносвіти.

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Зазначимо, що для більшості школярів України навчальний рік цьогоріч розпочався традиційно 1 вересня. Втім навчання залежить від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться виключно онлайн.

МОЗ розробило рекомендації щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19. Учням, крім початкових класів, радять носити маски, мити руки з милом, а вчителям – вимірювати температуру та дезінфікувати руки. У «помаранчевих» зонах педагоги мають носити захисні щитки. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Як діяти, якщо хтось із дітей у класі захворів на коронавірус, читайте ТУТ.

Як писав Львівський портал, нещодавно МОН пригрозило закладам освіти штрафами за недотримання норм карантину.

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