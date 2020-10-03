На вулиці Богданівській виявили стихійне сміттєзвалище

У Львові на вул. Богданівській виявили стихійне сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Несанкціоноване розміщення побутових відходів виявили на вул. Богданівській навпроти будинку №44 (готель «Пальма»). Знахідку виявив мешканець Олексій Мінтій і повідомив про це екологів.

Прибувши на місці, працівник Держекоінспекції встановили, що стихійне сміттєзвалище влаштували у придорожній канаві, яка частково заповнена водою. Невідомі туди скинули побутові відходи, гумові шини, пластикові та скляні пляшки.

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На момент проведення перевірки екологів власника викинутих відходів встановити не вдалося. Втім Держекоінспекція вже скерувала у Личаківську райадміністрацію листа з вимогою ліквідувати несанкціоноване звалище.

Нагадаємо, станом на середину вересня на території Львівської області нарахували майже 400 стихійних сміттєзвалищ. У Держеконіспекції переконані, що причиною цьому є неефективна робота місцевої влади. Відтак інспекція готує позовну заяву в суд про бездіяльність посадових осіб Львівської міської ради та Львівської ОДА.

Нещодавно посадовців Франківської райадміністрації Львова та Солонківської ОТГ оштрафували через п’ять стихійних сміттєзвалищ.

Одні з останніх незаконних звалищ сміття виявили у Жовківському, Яворівському і Пустомитівському районах, а також у Львові.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

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