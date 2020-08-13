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На Львівщині виявили ще п'ять стихійних сміттєзвалищ

Соломія Головіна

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На Львівщині виявили п’ять несанкціонованих сміттєзвалищ. Працівники екоінспекції спільно із активістами виявили їх у Львові та Пустомиітвському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної Держекоінспекції.

 

Так, незаконне розміщення відходів було виявлено на вулиці Трускавецькій у місті Львові, на території сіл Холодновідка та Сороки-Львівські. Зокрема, на території Сокільницької сільської ради виявлено медичні відходи, Лисиницької сільської ради – тваринні рештки.

Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції відібрано проби ґрунтів для проведення лабораторних досліджень.

невиконання законних розпоряджень Інспекції посадову особу Сокільницької сільської ради притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення із накладенням штрафу. Крім цього, складено ще один протокол за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення за захоронення сміття у селі Лисиничі Пустомитівського району.

Також зазначається, що посадовця Сокільницької сільської ради притягнули до адмінвідповідальності за невиконання законних розпоряджень інспекції. Ще один протокол складено за захоронення сміття у селі Лисиничі Пустомитівського району.

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Фото: Держекоінспекція

 

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