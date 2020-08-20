На Львівщині посадовців оштрафували через сміття

Посадовців Франківської райадміністрації Львова та Солонківської ОТГ оштрафували через неліквідованих п’ять стихійних сміттєзвалищ на Львівщині . Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівської області.

Незаконне складування будівельних і побутових відходів зафіксували у Львові та на території Солонківської ОТГ. Всі п’ять стихійних сміттєзвалищ виявив місцевий мешканець Олексій Мінтій, який і звернувся в Держекоінспекцію.

Стихійні звалища утворили у:

Реклама партнерів

м. Львів, вул. І. Пулюя (навпроти будинків №34 та 40);

м. Львів, вул. Терлецького, 34;

м. Львів, вул. Тролейбусна (навпроти будинку №15);

село Хоросно та Деревач;

околиці об’їзної дороги Львова (території Солонківської ОТГ).

Під час перевірки екологи з’ясували, що вже зобов’язували посадових осіб Франківської райадміністрації та Солонківської ОТГ ліквідувати ці несанкціоновані сміттєзвалища.

Через невиконання приписів Держекоінспекції Львівщини їх оштрафували за статтею 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас екологи разом із Олексієм Мінтієм виявили ще три стихійні звалища сміття на території Сихова, села Зубра, що якраз межує із цим мікрорайоном Львова, а також у селі Лисиничі Пустомитівського району. Місцева влада повинна їх ліквідувати найближчим часом.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

Одні з останніх незаконних звалищ сміття виявили у Жовківському та Яворівському районах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Держекоінспекція Львівщини