На Львівщині виявили майже 400 стихійних сміттєзвалищ. Держекоінспекція готує позов на посадовців ЛМР та ЛОДА

На території Львівської області виявили майже 400 несанкціонованих звалищ. Відтак Державна екологічна інспекція готує позовну заяву в суд про бездіяльність посадових осіб Львівської міської ради та Львівської ОДА. Про це у Facebook повідомив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

За його словами, у Львівській області аж 116 населених пунктів не охоплені послугами з вивозу сміття.

«На сьогодні на території Львівщини виявлено майже 400 несанкціонованих сміттєзвалищ. Така ситуація у сфері управління відходами є перш за все наслідком неефективної роботи місцевого самоврядування», – зазначив Андрій Мальований.

Реклама партнерів

Він зазначив, що Державна екологічна інспекція в результаті перевірки Львівської міської ради та Львівської обласної державної адміністрації виявила наступні порушення:

виконавців послуг з вивезення побутових відходів визначено без проведення відповідних конкурсних засад;

не визначені спеціальні місця для розміщення відходів;

не реалізовані повноваження щодо забезпечення організації та контролю за безпечним транспортуванням, сортуванням, обробленням (переробленням) утилізацією та захороненням всього обсягу утворених відходів;

не розроблені та не затверджені Схеми санітарного очищення м. Львова та населених пунктів Львівської області, що унеможливлює передбачити рівень охоплення, обсяги та об’єм утворених відходів, кількість транспортних засобів для перевезення, тощо.

Андрій Мальований зауважив, що зараз Держекоінспекція готує позовну заяву до суду щодо бездіяльності посадових осіб Львівської міської ради та Львівської ОДА. Він зауважив, що саме вони мали би гарантувати чистоту та екологічну безпеку території, однак цього не зробили.

«Також головам цих органів винесені вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством. Що потрібно робити, щоб Україна не потонула у смітті? Перш за все – створювати якісну інфраструктуру з управління відходами. І це завдання саме місцевої влади, яка не завжди хоче його вирішувати. Бачу вихід у підвищенні штрафів за екологічні порушення. Вони мають бути такими високими, щоб посадові особи боялись йти проти закону», – додав Андрій Мальований.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

Одні з останніх незаконних звалищ сміття виявили у Жовківському, Яворівському і Пустомитівському районах, а також у Львові.

Нещодавно посадовців Франківської райадміністрації Львова та Солонківської ОТГ оштрафували через п’ять стихійних сміттєзвалищ.

У Львівській області аж 116 населених пунктів не охоплені послугами з вивозу сміття. Тому на сьогодні на території… Posted by Андрій Мальований on Tuesday, September 15, 2020

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.