За два роки на Львівщині обіцяють ліквідувати абсолютно всі стихійні сміттєзвалища

У Львівській області залишається 40 несанкціонованих сміттєзвалищ. Їх планують ліквідувати протягом 2019-2020 років. Про це сьогодні, 26 січня, під час публічного звіту повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наше завдання, щоб на території Львівщини не було жодного несанкціонованого полігону ТПВ. У 2015 році їх було 250, нам залишилося цьогоріч і, напевно, ще у 2020 році ліквідувати останні 40 несанкціонованих полігонів, а також перейти до раціонального використання та поводження з продуктами діяльності людини», – наголосив Олег Синютка під час свого виступу.

Як зазначається у його звіті, кількість стихійних полігонів ТПВ у області зменшилась вп’ятеро: із 2015 року ліквідовано 211 діючих несанкціонованих сміттєзвалищ площею понад 150 га.

Як повідомляв Львівський портал, вкінці 2017 року погодили Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року, яка передбачає зведення чотирьох сміттєпереробних комплексів.

Для будівництва сміттєпереробних заводів раніше було запропоновано 17 ділянок. Конкурсна комісія обрала три підприємства, які претендують на будівництво комплексу із переробки сміття на Львівщині.

Раніше голова Львівської ОДА зазначав, що розміщення заводів заплановане у Новому Роздолі, у Дрогобицькому та Жовківському районах. Питання зависло на етапі проведення громадських обговорень. Зокрема, у липні 2018 року керівник департаменту ЖКГ Львівської ОДА Назарій Романчук анонсував підсумкове проведення громадських слухань у Новому Роздолі, наголосивши на тому, що області вдалося досягнути домовленості з польським інвестором ТОВ «Вейст менеджмент системс».