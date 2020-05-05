На Жовківщині виявили два стихійних сміттєзвалища

У понеділок, 4 травня, на території Крехівської сільської ради Жовківського району екологи виявили два несанкціоновані сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держекоінпекції Львівщини.

Перше стихійні сміттєзвалища на орієнтовній площі 100 м кв. виявили біля пам’ятника на честь перемоги жителів навколишніх сіл над турецько-татарськими загонами, що біля Крехова. Друге –на орієнтовній площі 10 тисяч м кв. в селі Козулька неподалік літнього табору колгоспу Богдана Хмельницького. Під час проведення рейдової перевірки власника відходів не встановлено.

Екоінпекція зобов’язала Жовківську райдержадміністрацію та Крехівську сільську раду визначити кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини. Також було доручено вжити заходів щодо визначення власника відходів та вирішити питання про подальше поводження з відходами.

Фото: екоінпеція