На Яворівщині виявили два стихійні сміттєзвалища

У Яворівському районі екологи виявили два несанкціоновані сміттєзвалища площею 6 га. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Нові стихійні сміттєзвалища виявили на території Яворівського району. Так, перше облаштували у селі Нагачів між місцевою фермою та лісосмугою. Площа звалища становить 5 га.

Друге незаконне звалище утворили у селі Дрогомишль серед поля вздовж лісосмуги. Його площа – 1 га.

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На момент рейду власника протиправно викинутого сміття не виявлено. За цими фактами екологи склали відповідні матеріали, які скерували у Яворівську РДА. Саме вона має ліквідувати згадані сміттєзвалища.

Як повідомляв Львівський портал, у 2015 році на території Львівщини існувало 250 стихійних сміттєзвалищ, станом на травень 2019-го таких об’єктів нарахували всього лише 30. Повністю ліквідувати всі несанкціоновані звалища в області планують до кінця 2020 року.

Одні з останніх незаконних звалищ сміття виявили у Жовківському, Яворівському і Пустомитівському районах, а також у Львові.

Нещодавно посадовців Франківської райадміністрації Львова та Солонківської ОТГ оштрафували через п’ять стихійних сміттєзвалищ.

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Фото: Держекоінспекція