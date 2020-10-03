До послаблення карантину готова лише одна область, – МОЗ

Ситуація із поширенням COVID-19 дозволяє послабити карантин лише в Кіровоградській області. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 3 жовтня індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 дозволяють послабити карантинні обмеження лише у Кіровоградській області. Тут показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 19,9 і не перевищує визначений базовий рівень у 40 нових хворих.

У всіх інших областях рівень захворюваності є вищим від встановленого у МОЗ. Так, найвищий показник захворюваності зафіксували в Тернопільській і Чернівецькій областях – 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

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На Львівщині показник захворюваності за останні два тижні майже втричі перевищує встановлену норму (менше 40 на 100 тисяч населення) і становить 115,8.

Нагадаємо, Україна встановила новий добовий рекорд захворюваності: станом на 3 жовтня коронавірус виявили у 4 661 людини.

На Львівщині коронавірус підхопили вже 21 032 мешканці. За останню добу виявили 203 нових хворих. Побороли недугу 7778 людей, померли 575 осіб.

Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Додамо, що згідно з новим епідзонуванням, яке діє з 28 вересня до 5 жовтня, Львів належить до «жовтої зони». Вже з 5 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони і у Львові посилять карантин, включивши місто у «помаранчеву зону».

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